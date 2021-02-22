Москва, , 19:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного центра правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать Координационный центр правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей государственных услуг в социальной сфере. Согласно документу, подписанному главой правительства, те, кто недобросовестно оказывает гражданам социальные услуги, будут включаться в особый реестр