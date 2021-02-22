Киев, , 19:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский последними решениями продолжает загонять себя в тупик и ему явно понравилось сводить счеты — без суда, без следствия, без каких-либо доказательств.

Об этом заявила 22 февраля политический эксперт Елена Броницкая, комментируя последние события на Украине, в частности, указ Зеленского, который ввел в действие решение Совнацбеза о санкциях в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения.

Эксперт в этом контексте напомнила высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону значит быть лишённым самой спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».

«Издаём указ ‑ и красота! Юридическая сторона вопроса — по боку. Прямое нарушение закона, не разрешающего применять санкции к гражданам Украины и к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству — не волнует!» — возмутилась она.

Броницкая выразила мнение, что народ не будет уважать власть, которая пренебрегает законами.

«Вот и копает «зелёная власть» под себя: чем дальше — тем глубже. По сути, совершает политическое самоубийство, потому как народ, наблюдая как Зеленский и Ко плюют на закон, не будет уважать такую власть. А главное — граждане Украины, видя, как эта власть сама подрывает собственную легитимность, ничем не отличаясь от бандитов из подворотни, будет относиться к «зеленым» точно так же. Как к бандитам из подворотни», — отметила эксперт.

Вместе с тем политолог напомнила, что США включили Медведчука в санкционный список еще в 2014 году, но за это время оппозиционный политик только увеличил свое влияние и провел в Верховную раду вторую по величине депутатскую фракцию.

«То есть навредить Медведчуку, объявив против него санкции, никак не получится. Америка уже вносила его в санкционный список 7 лет назад — добились результата с точностью наоборот. За это время своё влияние Виктор Медведчук только нарастил. «Корреспондент», «Фокус», даже «Новое время» — все политические рейтинги показывают, что он в ТОП-5 самых влиятельных украинцев. И в Верховной раде у него вторая по величине фракция», — аргументировала свою позицию эксперт.

При этом она уточнила, что по соцопросам «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в настоящий момент занимает первое место, в то время как партия «Слуга народа» — только третья.

«Сегодня ОПЗЖ Медведчука на первом месте и рейтинги постоянно растут. Даже после этого дикого решения Зеленского отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK ОПЗЖ продолжает лидировать в соцопросах, тогда как у «слуг» Зеленского только 3-е место… Медведчук и до этого устраивал Зеленскому и его окружению «Сталинград», в частности, на местных выборах, где «слуги» пролетели, а теперь разгром будет окончательным. Запасаемся попкорном», — заключила политический эксперт Елена Броницкая.

ИА REGNUM напоминает, что после решения властей Украины США выступили в поддержку введенных против Медведчукасанкций, напомнив Киеву при этом, что Вашингтон санкции против оппозиционного политика ввел еще в 2014 году. В официальном заявлении посольства говорится, что США таким образом поддерживает усилия Украины «по защите суверенитета и территориальной целостности в связи с введением санкций».