Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Артемий Панарин — российский нападающий — покинет расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за скандала после интервью экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова. Об этом 22 февраля в Twitter сообщил журналист Ларри Брукс.

«Панарин уходит в вынужденный отпуск из-за у тверждений о том, что он избил 18-летнюю девушку в 2011 г.», — написал он.

Ранее экс-тренер «Витязя» Назаров обвинил экс-нападающего команды Панарина в том, что в 2011 г. форвард избил в рижском баре 18-летнюю девушку.

11 декабря после того, как «Витязь» проиграл «Динамо» (Рига) Панарин отправился в бар, где избил девушку. На место приехала полиция, хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за него заступились «авторитетные жители Риги».

Панарин выступает в НХЛ с 2015 г., в 405 матчах на его счету — 153 шайбы и 280 результативных передач.