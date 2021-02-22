, 19:44 — REGNUM С 22 февраля в Канаде входят в силу новые правила для прибывающих из-за границы, сообщает The Canadian Press.

Все прибывающие из-за рубежа обязаны сдать тест на COVID-19 прямо в аэропорту и пройти трёхдневный карантин в отеле, который оплачивается самостоятельно.

Повторный тест на коронавирусную инфекцию необходимо будет сдать по окончанию карантина, и потом — еще через десять дней.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, новые правили созданы, чтобы сдерживать распространение COVID-19.

Напомним, что за последние 24 часа в Канаде выявили более 2 407 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять примерно 850 737. Это следует из данных, опубликованных 22 февраля американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.