Ереван, , 19:03 — REGNUM В столице Армении Ереване началась акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«У нас есть программа отстранения его (Пашиняна) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем», — сообщил один из организаторов протестов, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Протестующие направляются к центру Еревана, сотрудники полиции в действия участников акции не вмешивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг, участники которого требовали ухода в отставку Пашиняна.

Акция была организована «Движением спасения родины», в состав которого входит около 20 политических сил, требующих ухода нынешнего армянского премьер-министра.

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