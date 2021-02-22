Курган, , 18:54 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 22 февраля региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 78 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 22 февраля выявлен 17 191 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 259 человек, скончались 293 пациентов с COVID-19.