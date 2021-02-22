Техас, , 19:21 — REGNUM Американская компания SpaceX получила разрешение на предоставление услуг своего спутникового интернета Starlink во Франции, пишет 22 февраля Tesmanian.

Как сообщает французское агенство по регулированию телекоммуникаций (ARCEP), сеть Starlink получила право стать интернет-провайдером во Франции и пользователи могут начинать оформление заказов на сайте Starlink.com.

Отметим, что предварительные заказы на спутниковый интернет компания Илона Маска начала принимать в начале февраля. У Starlink уже есть клиенты в США, Канаде и Великобритании.

Напомним, что спутниковая система Starlink предназначена для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру, в первую очередь в малонаселённых местностях.