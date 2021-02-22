Кишинёв, , 18:43 — REGNUM Более 650 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за минувшие 24 часа. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, в стране за последние сутки зафиксировали 655 случаев заражения коронавирусом, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 177 407.

Также уточняется, что всего в Молдавии от COVID-19 с начала пандемии скончались 3799 человек. При этом вылечились от данного заболевания в стране 162 595 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 500 случаев заражения SARS-CoV-2.

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