Загреб, , 18:52 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 20 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 22 февраля.

Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 68 пациентов.

Согласно новым официальным данным, с начала пандемии в Хорватии выявили 240 017 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране составляет 5449.

Напомним, что 20 февраля в Хорватии было подтверждено 388 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и восемь смертельных случаев.