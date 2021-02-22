Киев, , 18:35 — REGNUM 23 февраля на Украину могут доставить первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом, как передает УНИАН, сообщил 22 февраля заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca (сс) gencat cat

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»Степанов (глава минздрава Украины Максим Степанов) уже возвращается с результатами, он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать загрузки, — заявил Тимошенко. — Вакцина уже в пути. Она утром (23 февраля), я надеюсь, уже будет на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил, что он не видит повода для волнений в связи с поставками вакцины от COVID-19 на Украину.

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