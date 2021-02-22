Сочи, Краснодарский край, , 18:32 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах в Красной Поляне.

«Трасса мягкая, приятная. Снежочек мягкий, полупухляк!» — сказал Лукашенко после катания на лыжах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений.

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