Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах в Красной Поляне.

Kremlin.ru 22 февраля 2021 года, Сочи

«Трасса мягкая, приятная. Снежочек мягкий, полупухляк!» — сказал Лукашенко после катания на лыжах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений.

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