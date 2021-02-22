Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи
Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах в Красной Поляне.
Kremlin.ru
22 февраля 2021 года, Сочи
«Трасса мягкая, приятная. Снежочек мягкий, полупухляк!» — сказал Лукашенко после катания на лыжах.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений.
Читайте также: Путин рассказал об основах единства России и Белоруссии