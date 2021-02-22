Анкара, 22 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Дипломатические представительства в Того и Гвинее-Бисау намерена открыть в ближайшее время Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии сессии высокого уровня «От Стамбула до Дохи — к новому десятилетию партнерства для НРС» Африканского регионального совещания по вопросам подготовки к пятой Конференции ООН по наименее развитым странам (НРС).

(сс) Meghdad Madadi. Tasnim News Agency Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Турция продолжает укреплять присутствие на африканском континенте, — сказал министр. — … В ближайшее время мы намерены открыть посольства в Того и Гвинее-Бисау».

Чавушоглу подчеркнул, что с 2002 года число дипмиссий Турции в Африке выросло с 12 до 42.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.

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