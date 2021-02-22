Техас, , 19:11 — REGNUM Победившая рак костей американка Хэйли Арсинау войдет в команду первых туристов, которых SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году. Об этом 22 февраля пишет Associated Press.

29-летняя Арсинау отправится на орбиту вместе с 37-летним миллиардером Джаредом Айзекманом, который оплатил полет компании SpaceX и планирует использовать его для благотворительного сбора средств.

Отметим, что девушка станет самым юным гражданином США побывавшим на орбите, побив рекорд астронавта NASA Салли Райд на два года.

Как ранее писал ИА REGNUM, стоимость билета для одного космического туриста пока не разглашается. Однако, если исходить из того, что запуск ракеты SpaceX Falcon 9 составляет около $60 млн, а цена капсулы Crew Dragon примерно $40 млн, то общая сумма запуска составит не менее $100 млн.

Напомним, что частная американская компания SpaceX планировала в 2018 году организовать первый коммерческий полёт вокруг Луны, но миссия так и не состоялась.