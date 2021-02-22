Вашингтон, 22 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на IV место по победным шайбам в домашних матчах в НХЛ. Об этом 22 февраля сообщает TSN Stats Centre.

Michael Miller Александр Овечкин

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) он забросил победную шайбу, и на его счету — 63 решающих гола в домашних матчах.

По этому показателю Овечкин вышел на IV место в истории, повторив достижения Сергея Фёдорова и Теему Селянне.

Рекордсменом является Яромир Ягр (72 победные шайбы), II место — Ги Лефлёр (69), III — Горди Хоу (67).