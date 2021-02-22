Вашингтон, 22 февраля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. США и РФ могут взаимодействовать по вопросам стратегической стабильности. Об этом, как передает ТАСС, заявил 22 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по аудиосвязи на сессии Конференции по разоружению ООН.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы (власти США) готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности», — сказал Блинкен.

По его словам, по разработке норм поведения в космосе США хотят взаимодействовать со всеми странами мира, в том числе с РФ и КНР.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 43 чиновников из Белоруссии за «подрыв демократии» в республике.

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