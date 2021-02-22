Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предоставление возможности студентам из республики обучаться в вузах России.

«За образование и вузы спасибо! Хоть у нас приличный уровень образования, ребята очень активно используют вузы России, чтобы получить достойное образование», — сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 февраля, Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за помощь экономике республики.

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