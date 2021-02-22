Краснодар, 22 февраля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» арендовал 19-летнего защитника «Зенита» (Санкт-Петербург) Данилу Прохина. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Сочи»

«Оба клуба — «Зенит» и «Сочи» — достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона — 2021/22 с целью получения игровой практики», — говорится в сообщении «Зенита».

Стоит отметить, что футболист Прохин дебютировал за главную команду «Зенита» в июле 2020 г.

В общей сложности сыграл за «Зенит» 11 матчей, в т.ч. 2 — в Лиге чемпионов.