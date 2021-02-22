Анатолий Кошкин, 22 февраля 2021, 18:26 — REGNUM Нагнетая враждебное отношение японцев к нашей стране, пропагандистские органы Страны восходящего солнца представляют как «угрозу Японии» чисто оборонительные образцы вооружения, размещенные на Курильских островах. С особым рвением и энтузиазмом занимается запугиванием своих граждан правонационалистическая и русофобская газета «Санкэй симбун».
С явно деланной тревогой издание сообщает читателям:
Российские разработки авторы статьи называют уникальными, ибо, сетуют они, подобных средств нет даже в армии США. Оказывается, с помощью новейших систем РЭБ русские могут давать целеуказания своей артиллерии, используя мобильные телефоны военнослужащих противника. Вот как описывает «Санкэй симбун» чудо-возможности размещенных на Курилах средств РЭБ:
Сообщение не на шутку переполошило японцев, ибо теперь, по логике японских журналистов, каждый обладатель гаджета на Хоккайдо, становится «участником» системы наведения огня российской артиллерии и ракетных систем. И спрятаться от этих РЭБ и шквала огня с территории Курил становится невозможно. Вот только не разъясняется, зачем российским военнослужащим обстреливать Хоккайдо и жителей этого острова. А потому читатели впадают в настоящую панику, комментируя провокационную статью русофобов: «Ну что, Россия теперь наш главный противник! Они уже готовятся к точечному истреблению наших военных!», «Почему мы так мягкотелы по отношению к России? Поэтому они и размещают на островах ракеты, которые могут покрыть половину Хоккайдо!». Право, похоже на заламывание в отчаянии рук с возгласом: «Шеф, все пропало…»
Вот как отреагировали другие японцы на алармическое сообщение «Санкэй симбун» в переводе ИноСМИ:
«Fvk Бывший Советский Союз, а теперь Россия — это экзистенциальные угрозы для народа Хоккайдо! Нельзя России позволять усиливаться на северных территориях! Россия и Китай дружат за нашей спиной. Китай может совершить агрессию против Тайваня и островов Сэнкаку. В этом случае в японском правительстве, не имеющем опыта управления во время войны, и в японских силах самообороны, не имеющих никакого боевого опыта, возникнет хаос!
Надо лишать Россию и Китай права вето в Совбезе ООН!
346 Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко «оттяпает» у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!
Gsk Охолоните немного! А то дождетесь, что русские разместят на северных островах еще и ядерные ракеты! Нам нужно больше давить на Россию по линии прав человека. Например, настаивая в международных организациях на необходимости демократизации в Сирии. А под предлогом несоблюдения в России прав человека перестать покупать у нее нефть и газ. Надавить на Россию — это так просто!
Kft Все мало-мальски здравомыслящие люди понимают, против кого Россия разворачивает новейшие системы РЭБ на северных островах. Конечно, против нас! Думается, что и в японском правительстве должны быть такие здравомыслящие люди. Но так ли это? Уважаемые политики из правящей ЛДП, скажите, можно ли вам доверять?!
Xsa Что творят эти русские? Совершенно непонятно! Думается, что с ними было бы легче иметь дело, если бы (российский — А. К.) Дальний Восток поднял войну за независимость! Хорошо, если бы он полностью откололся от Центра! А на то место, где сидит Путин, надо направить ядерные ракеты!
Yuk Что к Китаю, что к России, что к Южной Корее испытываю гадливое чувство! Не рассматриваю их иначе, как врагов! Не хочу видеть никого из их представителей в Японии!
yakoo!japp Так вот, о чем они беспокоятся на северных островах с помощью своих новейших систем РЭБ! О точности стрельбы, о подавлении средств связи противника и имитации ложных сигналов! И на это тратят такие деньги! Но когда-нибудь их народ разгневается!
Mog Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится «холостыми выстрелами сожалений»?
Ryc Хватит нам плясать вокруг 1% от ВНП на военные расходы! Нужно быть серьезнее!
Gon Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо! К тому же выгнать оттуда всех китайцев, которые понакупили там земли и недвижимости! От одного этого уже будет большая польза!
GAMDAM Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!
Aki А как вам такой сценарий? Ведь в толще Земли под Хоккайдо сконцентрирована гигантская энергия. Вот и пусть под Курилами пройдет землетрясение. Все, что находится там на поверхности, уйдет под воду. А наш Хоккайдо соединится с северными территориями в одну платформу. Вот вам и решение «территориальной проблемы». Фантастика?
Taro А ведь России и самой нелегко. Со всех сторон окружена врагами. 140 миллионов населения — все сосредоточены вокруг Москвы. В такой глухомани на северных территориях строить военные базы, развивать инфраструктуру — ужас! А вернули бы острова, и сразу — дружба с Японией, экономические выгоды! Проще пареной репы!
Koy Эй, дураки из парламента и правящей партии, что теперь будете делать? Во всем уже опоздали! (смех).
ae4 «Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микроизлучения мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним точное целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы». Что можно сказать? «Санкэй» пишет честно и точно. Да, Россия — это не та страна, с которой можно мямлить!»