Грозный, , 18:00 — REGNUM Скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера страны Олега Уруского, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию, — пошутил по этому поводу Кадыров в Telegram. — Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский».

Кадыров добавил, что «вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца».

Напомним, 22 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook потребовал от вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского срочно объясниться в связи с фотографией, на которой Уруский был запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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