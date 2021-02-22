Львов, Украина, , 17:55 — REGNUM Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь потребовал объяснений от главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко по поводу конфликта между тренером и арбитрами — на почве языкового вопроса — на матче 15-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между командами «Львов» и Колос».

«В письме уполномоченный просит в 2-недельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру «Львова» с возможным признаком языковой дискриминации», — отмечается в сообщении уполномоченного по защите госязыка в Facebook.

Напомним, что на матче 15-го тура УПЛ главный тренер львовского клуба Виталий Шумской в ходе перепалки с четвертым арбитром Николаем Кривоносовым потребовал, чтобы тот обращался к нему на украинском языке.

После этого Кривоносов связался по рации с главным арбитром встречи Виктором Копиевским, и тот показал тренеру желтую карточку.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принят парламентом Украины в 2019 г. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь.