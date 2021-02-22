Москва, , 17:46 — REGNUM Министерство иностранных дел России приветствует достигнутые 21 февраля договоренности генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с Ираном. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Надеемся, что они (договоренности) помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, позволят снять напряжение, нагнетаемое противниками договорённостей с Тегераном», — заявили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что главным в настоящее время остается то, что благодаря осмотрительной линии Ирана и грамотным действиям МАГАТЭ создается нужное пространство для энергичных дипломатических усилий для «перезапуска на полную мощность» СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля руководство Ирана и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах.

Глава МАГАТЭ пояснил, что достигнутое соглашение позволит подготовить почву для политических консультаций на других уровнях. При этом Гросси уточнил, что будет приостановлен дополнительный протокол, а это означает уменьшение объёма доступа к ядерным объектам.