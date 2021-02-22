Москва, , 17:44 — REGNUM Матчи ¼ финала Кубка России по футболу могут перенести на 7−8 апреля 2021 г. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Такое предложение направила комиссия по проведению матчей Кубка России. Изначально ¼ финалы должны были состояться 2−3 марта.

При этом, уже на 3 марта перенесен матч 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом». Игра должна была состояться 22 февраля, но дата изменена из-за погодных условий — мороза.

Отметим, что уже определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Восьмой будет известен после матча «Уфы» и «Урала».

Ранее самарские «Крылья Советов» переиграли подмосковные «Химки» в матче 1/8 финала. Встреча завершилась — 4:0 в пользу команды из Самары.