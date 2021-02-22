Ницца, Франция, , 17:42 — REGNUM Столкнувшись с вспышкой заболевания COVID-19, власти департамента Приморские Альпы 22 февраля приняли решение об ужесточении санитарных мер в Ницце. Об этом сообщает Le Parisien.

Главной мерой станет карантин по выходным. Он начнёт действовать со следующих выходных (выход на улицу будет ограничен с 18:00 пятницы до 6:00 понедельника).

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает, что катастрофическая ситуация в Приморских Альпах связана с слишком большим количеством туристов, посетивших регион между Рождеством и Новым годом. Поэтому он предложил ввести ограничения, которые «отпугивали бы туристов». Власти других департаментов задумываются о введении похожих мер.

О возможности введения карантина по выходным было известно еще в ноябре прошлого года, но до сегодняшнего дня ни один регион Франции не прибегал к данной мере.

Согласно последним данным, 3392 человека, инфицированных коронавирусом, в настоящее время находятся в реанимации во Франции и 25 464 госпитализированы. За неделю это чисто снизилось с 26 196. За 21 февраля 160 человек скончались.

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