Техас, США, 22 февраля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает 22 февраля пресс-служба NASA.

Nasa.gov МКС с прикрепленными космическими короблями

Cygnus присоединился к американскому сегменту станции — модулю Unity — в 15:16 мск.

Напомним, что запуск космического корабля состоялся в 20:36 мск с космодрома Уоллопс на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

На выведение корабля на орбиту потребовалось около девяти минут.

Как ранее писало ИА REGNUM, автоматический грузовой космический корабль Cygnus должен доставить на МКС порядка 3,7 тонны продовольствия, научного оборудования и материалов для проведения экспериментов в условиях невесомости.

Пробыв в составе орбитальной станции около трех месяцев, Cygnus заберет мусор и отходы, отстыкуется, а затем будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.