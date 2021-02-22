Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, снижается. Об этом 22 февраля свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Так, по данным торгов, по состоянию на 17:29 мск биткоин подешевел сразу на более чем 11%, до $51,4 тыс.

Напомним, 21 февраля стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила $58 тысяч.

20 февраля доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Сергей Володин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что биткоин выглядит более перспективной валютой, чем бумажные деньги.

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