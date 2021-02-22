Сочи, Краснодарский край, , 17:24 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время Россия и Белоруссия возобновят автомобильное сообщение через границу.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко поблагодарил российского лидера за открытие железнодорожного движения и авивсообщения между двумя странами.

«Думаю, недалёк тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Россию разрешён въезд из Белоруссии по маршрутам Минск — Москва — Минск, Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Вместе с тем прибывающим в Россию из Белоруссии пассажирам железнодорожного транспорта необходимо будет предоставить справку об отсутствии у них заболевания COVID-19.