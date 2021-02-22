Минск, 25 мая, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выехали в аэропорт Минска, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отмечается, что глава республики решил лично проводить российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, с 23 по 24 мая состоялся официальный визит Путина в Белоруссию. Президенты России и Белоруссии провели переговоры в узком составе, они длились около двух часов, а после прошла встреча в расширенных составах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов Путина и Лукашенко прошли очень хорошо. Он также отметил, что президент России в первый день своего визита в Минск общался с главой Белоруссии до трёх часов ночи.

Путин в ходе переговоров в Минске также подчеркнул, что Белоруссия является надёжным союзником и подлинно стратегическим партнёром России. Кроме того, он добавил, что обеим странам следует искать приоритетные направления в области высоких технологий.