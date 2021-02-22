Киев, 22 февраля 2021, 17:18 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины в настоящий момент рассматривает возможность передачи в концессию ряд железнодорожных вокзалов страны.
Об этом сегодня, 22 февраля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Криклия, наибольший интерес потенциальные инвесторы проявляют к вокзалам Одессы и Львова.
Министр отметил, что концессия позволит превратить вокзалы в торгово-развлекательные комплексы, а это означает создание дополнительных рабочих мест, что весьма актуально для Украины сейчас.
В свою очередь, президент Зеленский на этом же форуме заявил, что власти ставят цель, чтобы поездка на железнодорожном транспорте между ключевыми городами страны занимала у украинцев «максимум три-четыре часа».
«Это будет предусматривать обновление вагонов, совершенствование и внедрение новых маршрутов», — сказал президент.
По его словам, также будет совершенствоваться система пригородных поездов, в частности, готовится новый проект City Express.
«Это иной, качественный и современный уровень пригородного сообщения, который, среди прочего, поможет решить проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков и Днепропетровск», — объяснил Зеленский.