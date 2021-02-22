Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия утвердили проекты на ближайшую пятилетку, среди которых — строительство с участием «Газпрома» нового белорусского комбината по выпуску азотных удобрений. Об этом 22 февраля в Сочи заявил Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru 22 февраля 2021 года, Сочи

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Лукашенко поблагодарил президента России за помощь белорусской экономике, сказав: «Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены на ветер».

Он также напомнил, что почти половина торгового оборота Белоруссии приходится на Россию, и постсоветская республика является четвёртым по значимости торговым партнером Российской Федерации. Лукашенко ещё раз поблагодарил за финансовую помощь, сказав: «Поэтому спасибо. Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сообщил также, что полный ввод в строй БелАЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд кубометров природного газа. При этом белорусская потребность в российском сырье в целом не снизится с учётом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.

«А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 — 1,3 млрд, — сказал Лукашенко. — Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет Ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать».

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