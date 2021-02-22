Киев, , 17:09 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины считают, что введение санкций против Виктора Медведчука и его окружения повлияет на позицию и действия России на украинском направлении.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил 22 февраля в эфире телеканала «Прямой».

При этом глава дипломатии не ждет «какой-то быстрой» реакции России по этому поводу.

«Мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку… Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе — это точно», — заявил Кулеба.

По его словам, официальному Киеву нет смысла гадать, какой именно будет реакция России и Украина «должна быть готова к любому развитию событий».

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что вводимые властями Украины санкции против своих же граждан «вызывают беспокойство».

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию… это не может не подогревать вопрос — не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?» — задался вопросом Песков.