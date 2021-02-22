Ереван, , 17:09 — REGNUM Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело после заявления о возможности восстания против власти лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна. Об этом 22 февраля сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

«Возбуждено уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса Армении в связи с заявлениями в субботу Вазгена Манукяна», — сказал Абрамян журналистам.

Ранее Манукян на митинге заявил, что сторонники «Движения за спасение родины» должны быть готовы «мгновенно восстать для захвата власти».

Отметим, ст. 301 УК Армении (Публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Армении полиция задержала лидера оппозиционного движения «Вето» Нарека Маляна, на следующий день он был отпущен.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.