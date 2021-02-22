Москва, , 17:06 — REGNUM футбольный клуб ЦСКА (Москва) отдал 19-летнего защитника Максима Елеева в аренду «Енисею» (Красноярск). Об этом 22 февраля сообщается на сайте армейского клуба.

Срок аренды спортмена рассчитан до конца сезона — 2021/22. При этом армейцы оставляют за собой право отозвать футболиста из аренды в любое из трансферных окон.

Елеев — воспитанник ЦСКА, за главную команду провел только 1 официальный матч.

На его счету — 22 матча в первенстве ФНЛ, в которых сделал 3 голевые передачи.