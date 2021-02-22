Минск, , 17:03 — REGNUM Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов выступил 22 февраля перед зарубежными военными атташе и заявил, что «в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности». Он также отметил проявленное в 2020 году «неуважительное отношение ряда государств» к итогам президентской кампании в Белоруссии.

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Выступая в минском Центральном доме офицеров, Воинов рассказал военным атташе, как сообщает пресс-служба минобороны республики, что «создавшаяся ситуация (совокупность внешних внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки». В частности, было указано на планомерное развертывание европейского сегмента системы ПРО, начало функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создание инфраструктуры для размещения до 20 тысяч американских военнослужащих, усиление разведывательной активности и повышение интенсивности полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, а также дестабилизирующего фактора учения НАТО «Защитник Европы — 2020».

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«Присутствующим доведена позиция Республики Беларусь о необходимость конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности и конкретные меры их реализации», — проинформировало белорусское министерство.

Воинов сообщил, что белорусская армия получила новые образцы вооружения и военной техники. В 2021 году авиационные части пополнятся самолетами Су-30 СМ и ударными вертолетами Ми-35М, продолжится закупка зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», ожидается поступление танков Т-72Б3 и двух батальонных комплектов БТР-82А. Белорусские военные примут участие в стратегическом учении «Запад-2021», оперативно-стратегическом учении ОДКБ «Боевое братство — 2021». Республикой активно изучаются возможности участия в миротворческой деятельности. На содержание Вооружённых сил в 2021 году предусмотрено выделение 1,03% от ВВП Белоруссии.