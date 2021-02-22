Калифорния, 22 февраля 2021, 17:37 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla перестал принимать заказы на свою самую дешевую модель Model Y, сообщает 22 февраля Electrek.
Несколько дней назад цена кроссовера Model Y снизилась до $39 990, но приобрести машину по столь выгодной цене больше нельзя. Самый доступный кроссовер на данный момент стоит $48 990.
Хотя в Tesla еще не комментировали внесенные в ассортимент изменения, специалисты считают, что компания просто исключила из своего магазина менее выгодную в производстве и цене машину.
Теперь Model Y будет поставляться только на рынок Китая и в некоторые страны Европы.
Стоит отметить, что теперь и на китайском сайте нельзя заказать Model Y.
Как ранее писал ИА REGNUM, компания Tesla начала продавать в Китае кроссоверы Model Y местного производства 20 января.
Это вторая модель бренда, сборку которой наладили на заводе Gigafactory 3. Первой моделью был седан Model 3.