Мадрид, , 17:00 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Реал» (на II месте в турнирной таблице чемпионата Испании) может быть замешано в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба. Об этом 22 февраля сообщает Infolibre.es.

Отмечается, что в 2016 г. клуб начал переговоры с инвестиционных фондом Providence на получение 500 млн евро в течение 10 лет за продажу имиджевых прав клуба в Сети.

В 2017 г. контракт был подписан на сумму в 200 млн сроком на 4 года. Предполагалось, что деньги от сделки пойдут на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу».

А руководство «Реала» заключило сделку с двумя дочерними компаниями фонда, зарегистрированными в Люксембурге. Эти компании зарегистрированы в начале 2017 г. с капиталом в 20 тыс. евро. Таким способом «Реал» пытался уйти от налогов в Испании, отмечает издание.

«Две компании на Каймановых островах гарантируют выплату клубу 200 млн евро от люксембургской компании в размере 20 тыс. евро уставного капитала. Это похоже на шутку, но… это серьезно», — отметил финдиректор «Реала» Хулио Эскердейро, передает «Матч ТВ».