Киев, 22 февраля 2021, 17:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает в ближайшем будущем разблокировать работу Конституционного суда (КС) страны.
Об этом он заявил на брифинге сегодня, 22 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский констатировал, что сейчас Конституционный суд по сути «заблокирован».
»Из-за одного товарища — вы знаете какого. Мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», — пообещал президент журналистам.
Отметим, что видимо, речь идет о главе Конституционного суда Украины Александре Тупицком. Ранее президент Украины подписал указ, которым временно отстранил Тупицкого от должности судьи КС, но в суде этот документ сочли незаконным. При этом государственная служба охраны выполняет распоряжение президента и не допускает Тупицкого на рабочее место, из-за чего работа суда фактически парализована.