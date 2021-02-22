Минск, , 16:59 — REGNUM «Мы чтим подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и решительно выступаем против попыток изменить нашу историю, навязать иные стереотипы», — заявил 22 февраля начальник департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

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Выступая на брифинге в минском Центральном доме офицеров, Воинов выступил перед аккредитованными в республике военными атташе с докладом на тему «Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь». Он рассказал о прошлогодних мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

Кроме того, представитель минобороны Белоруссии заявил, как сообщает пресс-служба министерства, «что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа». Поэтому иностранным военным атташе «было доведено, что создавшаяся ситуация (совокупность внешних внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки» и дополнительных шагов официального Минска в сфере национальной безопасности как реакции на угрозы с Запада.

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