Ногинск, Московская область, , 16:51 — REGNUM По факту гибели в результате пожара четырёх человек в Ногинском районе Московской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Трагедия произошла в понедельник, 22 февраля, в одном из частных домой в д. Пешково.

«По данному факту следственным отделом … организована проверка, — говорится в сообщении. — Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем».

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля в Оренбурге в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека.

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