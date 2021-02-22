Тобольск, Тюменская область, , 16:49 — REGNUM Жители тюменского города Тобольска активно обсуждают в сети новый городской арт-объект, который появился на Плацпарадной площади. Им похвастался мэр муниципалитета Максим Афанасьев в своём Instagram.

Screenshot Vk.com/incident_72

Тоболяки недоумевают, глядя на карту России, добрую половину которой занимает Сибирская губерния, почему она без Крыма.

Как поясняет глава Тобольска, новый познавательный арт-объект посвящён истории города, его роли в истории России.

«Карта, размещённая с центральной стороны, наглядно показывает величие Сибирской губернии. Интересная подсветка конструкции сделает ее украшением пространства и в ночное время», — пишет Максим Афанасьев.

Screenshot 1 Www.instagram.com/afanasev_mv/

Одна из участниц группы «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» пыталась защитить горадминистрацию, мол, Крым не входил в состав России во времена Сибирской губернии. Хотя по арт-объекту сложно определить, к какому историческому периоду он относится — когда Аляска входила в состав Российской империи или когда Польша с Финляндией? Было высказано предположение, что Крым всё-таки вернут — «фломастером дорисуют».

Мало того, комментаторы в аккаунте главы Тобольска не знают, где находится Плацпарадная площадь.

«Плацпарадная площадь?! Первый раз слышу, прожив всю жизнь в Тобольске. Очень интересно, где это?» — спрашивает пользователь elena.180 818.

«Со стороны Хохрякова или со стороны Кирова», — отвечает загадками administrtobolska.