Тамбов, , 16:48 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о перспективах продолжить выступления в РПЛ в следующем сезоне. Об этом 22 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

"Остаться в премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти 3 месяца найдётся спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги», — отметил он.

По его слолвам, если инвестор не найдётся, то команда по окончании сезона снимется — клуб ждёт банкротство.

«Нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты… Мы по-прежнему верим, что «Тамбов» будет жить», — добавил Худяков.

Как сообщало ИА REGNUM, «Тамбов» был близок к снятию с РПЛ из-за финансовых проблем. Команду уже покинули некоторые игроки, которых заменили арендованные футболисты.

По итогам 19 туров РПЛ клуб (13 очков) занимает последнее место в турнирной таблице.