Сочи, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Информация о том, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы присоединится к обеду, который проведут лидеры России и Белоруссии, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся сообщения в СМИ и телеграм-каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений. У лидеров РФ и Белоруссии нет регламента по продолжительности переговоров.