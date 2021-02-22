Минск, 22 февраля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В ближайшее время Александр Лукашенко рассмотрит указ по реализации инвестиционного проекта «Северный берег», от исполнителей которого официальный Минск ожидает миллиарды долларов вложений в белорусскую экономику. Об этом было заявлено 22 февраля в Минске, во время переговоров председателя правительства Белоруссии Романа Головченко с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Читайте также новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Белорусский премьер-министр напомнил, что прошло уже много времени с закладки камня на месте запланированного строительства минского Национального выставочного центра. Мухаммед аль-Аббар, в свою очередь, пожелал «отдельно поблагодарить президента и премьер-министра за их личное участие и внимание к проекту, а также правительства ОАЭ и Белоруссии за их четкий патронаж».

По словам представителя Emaar Properties, проект стартует в течение месяца, а объём предназначенных для него инвестиций исчисляется в «нескольких миллиардах евро». Мухаммед аль-Аббар сообщил также: «Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Белоруссии. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются».

Также читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность

Совмин Белоруссии проинформировал, что Мухаммед аль-Аббар является совладельцем крупных международных компаний, работающих в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Он также является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Emaar Properties — один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в строительство. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке, Азии и Северной Африке. Компания специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Emaar Properties реализовала крупнейшие строительные проекты Дубая, застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии.