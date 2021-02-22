Самара, , 16:42 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) на стадионе «Арена Химки» переиграли «Химки» (Подмосковье) в матче 1/8 финала Кубка России — 4:0. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Счет в матче открыт на 8 мин. — отличился Иван Сергеев, который реализовал пенальти.

Дмитрий Цыпченко — удвоил преимущество команды на 62 мин., отличился и Егор Голенков — на 89 мин., а точку в матче поставил Никита Чернов на 90+3 мин.

Соперник «Крыльев Советов» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2−3 марта.