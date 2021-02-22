Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. России и Белоруссии осталось доработать около шести-семи дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями. Об этом 22 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru 22 февраля 2021 года, Сочи

«Сегодня посол (Белоруссии в России Владимир) Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию», — сказал Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 21 год назад, 8 декабря 1999 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на новом этапе стороны разработали 31 проект отраслевых «дорожных карт», из которых согласовали 24. По семи остальным Москва и Минск планируют урегулировать точечные разногласия.

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