Брюссель, , 16:33 — REGNUM Ограничительные меры ввести в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на приговор суда в отношении блогера Алексея Навального договорились главы МИД стран Европейского союза 22 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

«Министры иностранных дел стран ЕС договорились в понедельник ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников», — сообщает агентство.

Отмечается, что конкретных имен главы внешнеполитических ведомств в ходе встречи не обсуждали.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета МИД ЕС заявил, что РФ пребывает в конфронтации с ЕС, так как Москва отказывается выполнять свои международные обязательства.

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