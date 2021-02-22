Вашингтон, , 16:43 — REGNUM В США на сегодняшний день умерли почти 500 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 22 февраля американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

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Даже во время Первой и Второй мировых войн, а также во время войны во Вьетнаме, смертность в Соединённых Штатах была меньше.

Напомним, что США продолжительное время находятся на первом месте в мире по количеству случаев заражении COVID-19 и летальных исходов.

Второе место занимает Индия. Там зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом.

На третьем месте — Бразилия. В стране у 10 млн человек обнаружили COVID-19.

Как ранее писал ИА REGNUM, за последние 24 часа в США выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн.