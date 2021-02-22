Вашингтон, 22 февраля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В США на сегодняшний день умерли почти 500 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 22 февраля американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

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Во Первой и Второй мировых войнах, а также в войне во Вьетнаме погибло меньше граждан Соединённых Штатов, чем скончалось от коронавируса.

Напомним, что США продолжительное время находятся на первом месте в мире по количеству случаев заражения COVID-19 и летальных исходов.

Второе место занимает Индия. Там зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом.

На третьем месте — Бразилия. В стране у 10 млн человек обнаружили COVID-19.

Как ранее писало ИА REGNUM, за последние 24 часа в США выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн.