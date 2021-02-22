Москва, , 16:17 — REGNUM Накануне Дня защитника Отечества стартовала традиционная акция «Молодёжки ОНФ» «В армию на денек». Участники команды в регионах организовали для школьников и студентов уроки мужества. Занятия включают посещение спецподразделений силовых ведомств, а также действующих армейских частей и центров допризывной подготовки.

Старшеклассники школы № 3 Пскова побывали в отряде специального назначения «ГРОМ» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. На учебной базе ребята увидели, как проходит штурм здания, познакомились с приемами рукопашного боя, примерили бронежилеты, научились пользоваться приборами ночного видения. Они также осмотрели оружие и технику, которые используют сотрудники при задержании преступников.

«До этого мы пробовали свои силы только в лазертаге, но в тире интереснее — здесь настоящее оружие. Больше всего мне понравился момент, когда сотрудники показывали нам, как они проникают в квартиры через окно при захвате зданий», — рассказал журналистам ученик 7 класса СОШ №3 Пскова Руслан Фурса.

Параллельно для учеников школы № 25 «Молодёжка ОНФ» и Общественный совет при региональном Управлении МВД организовали экскурсию в Центре профессиональной подготовки полиции. Преподаватели провели небольшой урок физподготовки и показали основные приемы борьбы, которые изучают полицейские. Некоторые элементы самообороны ребята отработали самостоятельно. Старшеклассникам также дали возможность попробовать себя в роли оператора специального передвижного комплекса видеонаблюдения.

Тульские студенты побывали в Центре допризывной подготовки. Ребятам показали военную технику времен Великой Отечественной войны, провели тренировку по сборке-разборке автомата Калашникова. Молодые люди примерили костюмы химзащиты и поиграли в лазертаг. Освоили дисциплины общевойсковой и вневойсковой подготовки.

«Мы благодарим Центр за такое интересное занятие. Ребята почувствовали себя настоящими солдатами. С будущими защитниками Родины встретились офицеры, прошедшие «горячие» точки. Студенты слушали с большим интересом и выразили желание проводить подобные встречи чаще, — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Тульской области Артур Новиков.

В Орловской области участники «Молодёжки ОНФ» познакомили учеников кадетского класса школы №2 с работой батальона патрульно-постовой службы полиции. По словам школьников, сложнее всего для них оказалось надеть 12-килограммовый бронежилет.

«У нас одна цель: вырастить себе достойную смену. Ребята заинтересованные, задавали много уточняющих вопросов», — отметил специалист направления вооружения, капитан полиции батальона ППС УМВД России по городу Орлу Эдуард Зубарев.

В Благовещенске в аграрном колледже накануне 23 февраля при поддержке региональной команды «Молодёжки ОНФ» прошли военно-спортивные игры «Амурский рубеж».

Шесть команд первокурсников соревновались в стрельбе, учились на скорость оказывать первую помощь пострадавшим, оперативно отрабатывать сигнал «Тревога». Кроме того, студенты показали свои знания истории вооруженных сил и военной топографии. По окончании игр спортсмены Федерации кикбоксинга провели для ребят показательное выступление.

Также, в соцсетях «Молодёжка ОНФ» организовала челлендж #Армейскиебайки. Участники, отслужившие в армии, делятся историями, которые произошли с ними во время службы. По итогам в группах «Молодёжки ОНФ» будет опубликован ролик.

«В жизни любого человека наступает период ответственности: за себя, за свою семью, за свой выбор, за свои решения. Этот период называется взрослением. Когда вчерашние мальчишки становятся мужчинами, готовыми защитить то, что дорого. Ещё и поэтому мы проводим такие акции. Чтобы школьники и студенты смогли увидеть, чем занимаются те люди, которые избрали для себя путь защитника Родины, нашей безопасности. И практически в каждом регионе после экскурсий в вооруженные части или в спецподразделения находятся мальчишки, которые уверенно говорят, что они пойдут учиться в военный вуз. Или выберут для себя профессию спасателя, — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Всероссийскую акцию «В армию на денек» участники команды «Молодежки ОНФ» впервые организовали в 2018 году. За это время молодым людям удалось посетить войсковые части Росгвардии, артиллерийских войск, ВДВ, ВКС РФ, мотострелковых войск, радиотехнических войск, ВВС, ВМФ, ВМС, танковых войск и войск противовоздушной обороны.