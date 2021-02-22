Москва, , 16:13 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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